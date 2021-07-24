МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Средние зарплаты IT-специалистов в России в первом полугодии выросли на 6,2%, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Хабр Карьера". По данным аналитиков, основной рост пришелся на регионы. Трудовые отношения в России стали более избирательными

Причиной роста зарплат называется нехватка специалистов на рынке труда, вызванная пандемией и большей автоматизацией производства. Распространенной практикой стала "перекупка" сотрудников других компаний, в том числе путем предложения высоких зарплат. Эксперты отмечают, что если ранее данная тенденция наблюдалась у небольших компаний, то сегодня за сотрудников готовы противостоять более крупные игроки.

Аналитики пришли к выводу, что сотрудниками, чьи зарплаты вырасли больше всего, являются системные инженеры (на 40%) и Delphi-разработчики (на 33%). Самыми востребованными являются кадры, разбирающиеся не в одной, а в нескольких смежных специальностях. Особое внимание на рынке IT-специалистов уделяется молодым сотрудникам.

Рост зарплат сотрудников, согласно исследованию, может привести и к негативным последствиям. Так, повышение стоимости труда может привести к росту цен на конечные продукты, к остановке профессионального развития сотрудников и к поиску предприятиями кадров за пределами страны.