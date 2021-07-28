Выручка "Яндекса" во втором квартале выросла на 70%
Выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале выросла на 70% - до 81,4 миллиарда рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале 2021 года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 81,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Скорректированный показатель EBITDA снизился на 13% — до 5,8 миллиарда рублей. Рентабельность по нему составила 7,1%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% и составила 1 миллиард рублей.
Рекламная выручка за вычетом вознаграждения партнерам во втором квартале выросла на 48% и составила 33,4 миллиарда рублей. Доля нерекламной выручки за отчетный период, как и в первом квартале, превысила долю рекламной и составила 51%.
Показатель GMV (gross merchandise value, совокупный оборот товаров) электронной коммерции (маркетплейс, "Лавка" и доставка продуктов из "Яндекс.Еды") вырос в 2,6 раза и составил 35,1 миллиарда рублей. Выручка сегмента девайсов (ранее — IoT) во втором квартале увеличилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,6 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/itb/20210728/834315426.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram