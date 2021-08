2 августа. (Dow Jones). Крупные китайские технологические компании в совокупности потеряли за июль сотни миллиардов долларов рыночной стоимости. Это падение отражает растущее беспокойство инвесторов по поводу того, как будет вести себя сектор под сильным регуляторным давлением со стороны Пекина. Стало известно, насколько выросло состояние российских миллиардеров

После нескольких дней сильных распродаж гонконгский рынок в среду и четверг пережил подъем, отчасти благодаря заверениям китайских чиновников и государственных СМИ. Но многие инвесторы по-прежнему ведут себя осторожно, и в пятницу ралли сошло на нет, а акции таких компаний, как Alibaba Group Holding Ltd., Kuaishou Technology, Meituan и Tencent Holdings Ltd., снова упали.

По данным FactSet, только эти четыре компании потеряли с конца июня около 344 млрд долларов рыночной капитализации, что составляет около 20% от их совокупной стоимости. Индекс Hang Seng Tech, расчет которого был начат чуть более года назад и который отражает динамику растущего кластера технологических акций Гонконга, в пятницу упал примерно на 2,6% и завершил месяц со снижением на 17%.

Инвесторы анализировали последствия недавних действий в таких областях, как антимонопольное законодательство и безопасность данных, а в конце прошлой недели были застигнуты врасплох политикой, касающейся репетиторства, напомнил Алекс Ау, управляющий директор гонконгского хедж-фонда Alphalex Capital Management.

"Это беспрецедентно. Целая отрасль была практически уничтожена за одну ночь. И это только подчеркивает, насколько сложно количественно оценить риски, связанные с инвестированием в Китай", – сказал он.

"До конца 2021 года инвестиции в китайский бизнес будут переживать ледниковый период, – добавил он, имея в виду, что глобальный интерес к китайским акциям, скорее всего, снизится, а рынок останется на низком уровне. – Возник кризис доверия, и, чтобы залечить рану, нужно время".

Китайские акции, котирующиеся в США, также пострадали. Акции торговой интернет-площадки Pinduoduo Inc. упали в июле примерно на 27%, а онлайн-фирма по продаже недвижимости KE Holdings Inc. потеряла более половины своей стоимости. Китайский индекс Nasdaq Golden Dragon упал на 22%. У многих компаний, включая Alibaba, Baidu Inc. и JD.com Inc., есть как гонконгские акции, так и американские депозитарные расписки.

Инвесторы в материковом Китае также избавлялись от акций с листингом в Гонконге, включая бумаги таких компаний, как Meituan и Tencent. Данные Wind показывают, что июле они продали рекордное количество акций, эквивалентное 8,2 млрд долларов, через программу Stock Connect – торговый канал между Гонконгом и биржами континентального Китая.

В четверг аналитики Morgan Stanley написали, что у глобальных инвесторов есть два основных долгосрочных вопроса: каково будущее китайских акций, котирующихся вне материкового Китая, и смогут ли иностранные покупатели по-прежнему инвестировать в компании из Китая.

Первый вопрос связан с риском делистинга. США угрожают в конечном итоге удалить китайские компании с американских бирж, если регулирующие органы не смогут увидеть их аудированную отчетность, но Китай опасается делиться такими данными, отчасти по соображениям кибербезопасности.

Катализатором для этих опасений послужили проблемы, с которыми столкнулся агрегатор такси Didi Global Inc. Китайские регуляторы в июле, вскоре после того, как компания вышла на биржу США, начали проверку ее политики кибербезопасности. Вскоре после этого Китай заявил, что ужесточит контроль за компаниями, зарегистрированными за рубежом, и теми, кто стремится разместить акции за границей.

Вторая проблема связана с компаниями с переменной долей участия (VIE). Это популярная юридическая структура, используемая китайскими компаниями для привлечения средств за рубежом. Недавние ограничения на репетиторство прямо запрещают иностранные инвестиции в этот сектор, в том числе с использованием VIE.

Июльская распродажа последовала за многомесячным давлением на гигантов новой экономики Китая, которые работают в таких областях, как интернет-торговля, доставка еды и потоковое видео. Власти стали жестче следить за признаками монополизма и практиками использования данных, стремясь при этом лучше защитить работников, потребителей и поставщиков.

Было объявлено о многочисленных регуляторных мерах, уведомлениях и встречах, касающихся технологических компаний. Часто такие совещания следовали буквально день за днем. Так, представители десятка компаний, включая Alibaba и Tencent, собрались на прошлой неделе, чтобы узнать о своих обязательствах в соответствии с законом о безопасности данных, который вступает в силу 1 сентября. Об этом сообщило в пятницу Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Быстрое и уверенное восстановление экономики Китая после пандемии Covid-19 создало для властей определенное пространство для решения проблем в таких областях, как неравенство и высокая стоимость жизни, сказал Ау из Alphalex. "Это хорошо для страны в долгосрочной перспективе, но мы, как инвесторы, сосредоточены на краткосрочной финансовой прибыли", – сказал он.

В числе наиболее пострадавших оказалась Meituan, одна из новейших китайских технологических платформ и одна из самых дорогих китайских технологических компаний, котирующихся на бирже. Акции этого гиганта доставки еды, поддерживаемого Tencent, упали в июле примерно на 33%. Согласно опубликованным в прошлый понедельник правилам, такие платформы, как Meituan, должны помочь водителям доставки получить доступ к социальному страхованию.

Китайские интернет-компании, скорее всего, станут менее прибыльными, их денежный поток сократится, и они столкнутся с более жесткой конкуренцией, считает Сэнди Лим, аналитик S&P Global Ratings. По ее словам, у более крупных, сильных и диверсифицированных компаний, таких как Alibaba и Tencent, шансы пережить нестабильность больше, чем у их более мелких конкурентов, таких как Meituan.

