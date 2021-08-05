МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Корпорация "Яндекс" арендовала 20,8 тысячи квадратных метров в офисном комплексе Neva Towers в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на консультанта сделки и главу компании-владельца небоскребов. "Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь"

Представитель "Яндекса" подтвердил эту информацию. Он объяснил, что "компания растет и развивается, поэтому она рассматривает различные варианты для своего расширения", а в новом офисе будут работать около полутора тысяч сотрудников компании. Они подчеркнули, что закрытая сделка стала самой крупной на столичном рынке офисной недвижимости, но только в этом году.

Параметры сделки не разглашаются. По оценке регионального директора по продажам департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова, ставка аренды в Neva Towers может составлять 34-35 тысяч рублей за квадратный метр в год. Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова полагает, что она выше — 36-37 тысяч.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, рассказал изданию, что "Яндекс" будет арендовать площади в Neva Towers минимум на протяжении пяти лет. Таким образом, корпорация заплатит за аренду около 3,54-3,85 миллиарда рублей.