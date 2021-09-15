Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в его работе
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 14.48 мск были зафиксированы 333 жалобы. 52% пользователей соцсети жалуются на неполадки в работе приложения, 35% — на проблемы с подключением сервера, 13% — на проблемы с отправкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители России, Украины, Великобритании и других стран.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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