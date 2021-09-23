МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter добавляет функцию перевода биткоинов через сервис "Чаевые", сообщается на сайте компании.

"Теперь функция "Чаевые" доступна всем и имеет больше вариантов оплаты на выбор — даже криптовалютой… Сейчас люди могут оставить чаевые биткоином используя Strike — платежное приложение, построенное на Bitcoin Lightning Network, что позволяет людям отправлять и получать биткоины", — говорится в релизе.

Сперва "чаевые" станут доступны для пользователей iOS, а в ближайшие недели — пользователям Android, уточняет компания.

Отмечается также, что Strike уже доступен жителям Сальвадора (это, к слову, первая в мире страна, легализовавший биткоин в качестве официального платежного средства) и США, за исключением Гавайев и Нью-Йорка.

Включить функцию "Чаевые" можно в профиле, переводы можно будет совершать как обычными денежными средствами, так и биткоином, через одну из доступных платежных систем и платформ, среди которых (в зависимости от страны) доступны Patreon, Venmo, Bandcamp, Cash App, GoFundMe и другие.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.