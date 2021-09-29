МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф компании Google суммой 6,5 миллиона рублей по двум протоколам о неудалении запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гуринчук. Facebook попросила суд отсрочить оплату 26-милионного штрафа

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей", — сказала собеседница агентства.

По другому протоколу, по ч.4. ст.13.41 КоАП (повторное неудаление запрещенного контента), Google получил штраф в размере 4 миллиона рублей, отметили в суде.

Рассмотрение дела по еще одному протоколу по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ перенесено на 8 ноября, чтобы представитель компании мог ознакомиться с материалами дела, отметила Гуринчук.

В прошлом месяце общая сумма штрафов Google увеличилась до 32,5 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные граждан России.