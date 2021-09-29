МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин хотел бы стать хакером, больше всего такая профессия интересует аудиторию 18-24 лет, говорится в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.

"Каждый пятый житель России хотел бы стать хакером. Такая работа чаще всего интересует молодую аудиторию (18-24 года), а также мужчин (23% против 16% у женщин)", — говорится в проведенном онлайн-исследовании, участие в котором приняли более 1 000 совершеннолетних респондентов из городов-миллионников РФ. При этом большинство опрошенных (80%) не хотели бы заниматься такой IT-деятельностью.

Согласно исследованию, 84% респондентов уверены, что отлично понимают, в чем состоит работа хакеров, 15% — лишь догадываются, 1% — не имеет об этом понятия.

По мнению 47% россиян, хакеры могут приносить пользу обществу, быть хорошими и честными, однако 53% с этим не согласны — на их взгляд, хакеры являются обманщиками и мошенниками.

Многие участники опроса (85% ответов) думают, что хакеры занимаются взломом сайтов, 72% респондентов сообщили, что, по их мнению, мошенники воруют или удаляют данные пользователей и компаний. Третьим по популярности (61%) стал ответ, что хакеры выводят из строя программы и технику.

"По большей части негативное отношение к хакерам — следствие информационного шума в новостях после громких взломов, кибератак или утечек данных. Но хакингом занимаются и добропорядочные законопослушные программисты…. Они ищут уязвимости в компьютерных системах и помогают в их отладке", — уточнил директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.