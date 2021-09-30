МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали вредоносную рассылку от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) — выявлено более 11 тысяч попыток запуска вредоносного вложения, сообщается в релизе-компании. Названы способы избежать нового мошенничества через Apple и Google Pay

"Сегодня прошла вредоносная рассылка якобы от имени ФНС России. Рассылка началась в 23.30 29 сентября 2021 года. На электронную почту пользователей пришло письмо с темой: "Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)", — говорится в сообщении.

Эксперты зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения, реальное ведомство не имеет никакого отношения к данной рассылке.

Компания отмечает, что письмо содержит вредоносный архив с паролем, файл весит около 20 мегабайт, вредоносное вложение относится к типу RMS — ПО для удаленного доступа. Во время работы ПО использует IP-адреса и домен в зоне.ru, при подключении к командным серверам задействованы порты 5651, 4443, 8080.

Пользователям, которые открыли вложение, эксперты советуют загрузить и установить антивирусный сканер, отключить устройство от интернета, в безопасном режиме перезагрузить компьютер, удалить все временные файлы, запустить сканирование на вирусы, удалить вирус или переместить его в карантин, осуществить перезагрузку компьютера, сменить пароли и обновить ПО, браузер и ОС.