МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал законными штрафы на 5,5 миллиона рублей, назначенные Twitter за отказ удалять противоправную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Следствие просит суд в Москве арестовать Ракову

"Решениями Таганского суда от 7 октября 2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи, которыми "Твиттер Инк." (Twitter Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на "Твиттер Инк." (Twitter Inc) наложены административные штрафы в 2,5 и 3 миллиона рублей", — сказала пресс-секретарь.

Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.

Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.