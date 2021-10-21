МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Порядка 5,5 тысячи материалов, запрещенных к распространению в РФ, остаются неудаленными на площадках сервисов Google, Facebook, Twitter, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Суд запретил продажу в России 60 моделей смартфонов Samsung

"Только на площадках трех крупнейших IT-сервисов, интернет-сервисов, которые принадлежат Google, Facebook, Twitter, до сих пор остаются неудаленными порядка 5,5 тысяч такого рода материалов", — сказал Субботин в четверг на заседании в Совете Федерации.

Он отметил, что по-прежнему не удалены материалы, которые ставят целью возбуждение национальной или экстремистской розни, направлены на призывы к экстремистской деятельности, применение насилия в отношении российских граждан и др.