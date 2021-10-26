МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Минцифры России, возможно, расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Фондовые биржи США слабо снижаются в ожидании отчетностей IT-гигантов

"Об этом уже много было сказано… сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы", — сказал Паршин.

Он напомнил, что есть точечные меры поддержки. "Это и грантовая поддержка, поддержка малого и среднего предпринимательства — десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться облачными сервисами в два раза дешевле, чем на рынке", — отметил он.

"Это ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта… и, конечно, стимулирование интеграционных процессов в евразийском пространстве", — добавил замминистра.