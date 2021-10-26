В Минцифры обсуждают расширении списка получателей поддержки в сфере IT
Замминистра Паршин сообщил о возможном расширении списка получателей поддержки в сфере IT
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Минцифры России, возможно, расширит список получателей поддержки в IT-сфере, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции в МИА "России сегодня" заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.
"Об этом уже много было сказано… сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы", — сказал Паршин.
Он напомнил, что есть точечные меры поддержки. "Это и грантовая поддержка, поддержка малого и среднего предпринимательства — десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться облачными сервисами в два раза дешевле, чем на рынке", — отметил он.
"Это ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта… и, конечно, стимулирование интеграционных процессов в евразийском пространстве", — добавил замминистра.
https://1prime.ru/itb/20211026/835037327.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook