МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, сообщил Роскомнадзор. Компании Google в России грозит оборотный штраф

"С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации (в том числе пронаркотического контента) российскими судами привлечены к административной ответственности… Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter – на 38,4 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Google – на 32,5 млн рублей; TikTok – на 4,1 млн рублей", — говорится в релизе.

Также "Одноклассники" оштрафованы на 4 миллиона, "ВКонтакте" — на 3 миллиона.

За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение — от 3 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф (от 1/10 до 1/5 от годовой выручки), напоминает Роскомнадзор.