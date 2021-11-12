МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB. Почти 30% россиян выступают за введение QR-кодов в поездах и самолетах

В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

"Введение QR-кодов при посещении общественных мест – ресторанов, кафе, ТЦ, а также при поездках на поездах и перелетах на самолетах, может вызвать рост нелегальной торговли QR-кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что такая ситуация наблюдалась с всплеском предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, осенью 2021 года их количество в 20 раз превысило летние показатели.

Эксперты указывают, в отличие от периода в июне-июле, когда мошенники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода. На теневых форумах, в Telegram-каналах в соцсетях специалисты компании обнаружили более 3 тысяч подобных предложений.

"Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) — стоимость такой услуги в среднем составляет 4 тысячи рублей", — приводятся в сообщении слова ведущего аналитика Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова.