МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Выручка рекрутинговой интернет-платформы HeadHunter по МСФО в третьем квартале увеличилась в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 4,69 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Новатэк" в рамках buy back купил 841,2 тысячи своих акций

Рост выручки компания объясняет преимущественно высоким спросом на кандидатов, увеличением платежеспособных клиентов и консолидацией приобретенных дочерних структур. В том числе выручка в российском сегменте также выросла в 2 раза и составила 4,332 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился в 2,2 раза, до 2,833 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 60,4% против 56,6% в июле-сентябре 2020 года. Скорректированная чистая прибыль за третий квартал увеличилась в 2,3 раза, до 2,051 миллиарда рублей.

За девять месяцев текущего года выручка HeadHunter составила 11,442 миллиарда рублей, увеличившись в 1,96 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла в 2,2 раза, до 6,438 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль повысилась в 2,5 раза, до 4,503 миллиарда рублей.

Чистый долг компании по состоянию на 30 сентября составил 2,33 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с уровнем конца прошлого года на 52,5%. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 0,3x против 1,2x на конец декабря 2020 года.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса на конец прошлого года насчитывала 48,2 миллиона резюме. Компания в 2019 году провела IPO на бирже NASDAQ, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры — Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении — 59,4% акций.