Google, Twitter и Meta столкнулись еще с восемью протоколами за неудаление запрещенных данных
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление запрещенных данных из интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Два протокола в отношении компании Google зарегистрированы по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление ссылок) и один протокол по части 2 этой же статьи (неудаление запрещенного контента)",- сказала собеседница агентства.
В отношении Twitter Роскомнадзор составил тоже два протокола (неудаление контента и ссылок), а на Meta — три (два за неудаление ссылок, один — контента).
В сентябре общая сумма штрафов Google выросла до 39 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Протоколы на Google мировой суд рассмотрит 7 декабря, на Twitter и Meta — 16 декабря.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
https://1prime.ru/itb/20211123/835304206.html