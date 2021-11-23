МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление запрещенных данных из интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Названы штрафы Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok в 2021 году

"Два протокола в отношении компании Google зарегистрированы по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление ссылок) и один протокол по части 2 этой же статьи (неудаление запрещенного контента)",- сказала собеседница агентства.

В отношении Twitter Роскомнадзор составил тоже два протокола (неудаление контента и ссылок), а на Meta — три (два за неудаление ссылок, один — контента).

В сентябре общая сумма штрафов Google выросла до 39 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.

Протоколы на Google мировой суд рассмотрит 7 декабря, на Twitter и Meta — 16 декабря.

Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.