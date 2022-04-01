МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", сообщает ведомства. Сбербанк прекращает работу лондонского офиса

"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

"После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий", — добавляется в сообщении.

Ведомство проинформировало, что на сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

"Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством", — отмечается в сообщении.