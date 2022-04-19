МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому аккредитованные при Минцифре РФ IT-компании, претендующие на получение льготного кредита, должны будут отказаться от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В сообщении говорится, что "в кредитном договоре (соглашении), в соответствии с которым предоставляется льготный кредит по ставке составляющей не более 3% годовых, должно быть предусмотрено условие о запрете на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли) на срок действия кредитного договора (соглашения), за исключением случаев, определенных отдельными решениями правительства РФ".

Также компании на период действия кредитного договора должны сохранить занятость не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 года. Индексация зарплаты сотрудников на размер инфляции должна проводиться как минимум раз в год.

Решение о соответствии IT-компании требованиям будет принимать Минцифры на основе экспертизы, проведенной "Центром экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ).

Ранее, 2 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий. В числе мер — льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов.