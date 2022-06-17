МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Проблема оттока IT-специалистов из России очевидна, чтобы ее решить, нужно искать новые рынки сбыта для российского IT-продукта — в тех странах, которые не зависят от западного влияния, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Шадаев оценил уровень кредитования IT-бизнеса в России

"Конечно же, эта проблема (отток IT-специалистов из РФ — ред.) абсолютно очевидна. Потому что потребителем IT-услуг, продукции, которую производят российские, в том числе якутские, IT-компании, является глобальный рынок, а глобальный рынок сегодня все-таки сосредоточен пока в западных странах. До сего времени этот рынок тихой сапой был монополизирован американцами", — отметил Николаев.

Он считает, что в сегодняшних реалиях тот факт, что российские IT-специалисты не могут продавать свой продукт, — это "звонок, на который нужно ответить".

"Мы должны все-таки дать возможность не только внутри России, но и в других странах мира продукцию наших IT-компаний свободно продавать. Это на самом деле серьезная проблема, иллюзий тут не надо питать. Поэтому мы как страна должны все-таки с другими странами, независимыми от западного влияния, выстраивать новые рынки. Я считаю, что Россия в этой области должна сотрудничать со всеми странами, которые не смотрят в рот американцам", — заключил глава Якутии.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.