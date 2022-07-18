МОСКВА, 18 июл ПРАЙМ. Российский рынок соцсетей с вертикальными короткими видео уже занят, поэтому новому продукту от "Сбера" Chipz будет сложно бороться за аудиторию, и шансы у него могут появиться только в случае запуска новых для пользователей сервисов, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. "Сбер" запускает две новые соцсети

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что дочерняя компания "Сбера" "Сберинтертеймент" готовит к запуску аналог китайской социальной сети TikTok с вертикальными видео под названием Chipz. По данным издания, планируется, что новая соцсеть начнет работать в сентябре.

"Цель запуска этой платформы уже в текущий момент времени не очень понятна. Если бы они это запустили оперативно — после того как TikTok объявил об уходе, в течение месяца, то они могли бы побороться за российский рынок, а сейчас в общем и целом придется бороться с "VK клипы", Likee и Yappy, поэтому здесь для них будут сложности…. Этот рынок уже занят. Пользователи уже привыкли к новым платформам…. Если они что-то новое привнесут и смогут дать пользователям каки-то новые сервисы, у них хоть какой-то шанс появится", — сказал Зыков.

По его оценке, "Сберу" придется тратить много денег на продвижение приложения среди молодежи.

"Мы можем посмотреть на пример газпромовского сервиса Yappy, который появился еще в том году, но в общем и целом после того, как TikTok ушел из России, они не получили какую-то основную массу пользователей TikTok. У них, конечно, видео создается, но их темпы роста очень скромные", — отметил эксперт.

В начале марта TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках.