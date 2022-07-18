Эксперт: в России возможна блокировка всех сервисов Google из-за невыплаты компанией штрафа
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Блокировка всех сервисов Google в России вследствие невыплаты компанией штрафа возможна, однако она будет малоэффективна, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Ранее в понедельник мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной. Это второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление информации. Первый был в конце декабря — тогда сумма штрафа составила 7,22 миллиарда рублей, а американский IT-гигант стал первым в РФ, кто был оштрафован за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.
"При этом возможна блокировка всех сервисов, начиная с переводчика и заканчивая YouTube, "Google Диском". Но она будет малоэффективна, так как это закроет доступ простым пользователям", — разъяснил Пермяков.
Он также отметил, что через браузер Chrome будет по-прежнему поставляться открытая пользовательская информация для компании: посещенные сайты, индексы посещенных страниц.
"Российская дочка — банкрот, поэтому требование оплатить штраф бессмысленно. А головная компания не может платить (даже если бы захотела), так как санкции", — считает эксперт.
При этом первый штраф с Google был взыскан, сообщали ранее в Роскомнадзоре.
https://1prime.ru/itb/20220718/837526683.html