МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Блокировка всех сервисов Google в России вследствие невыплаты компанией штрафа возможна, однако она будет малоэффективна, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Суд вынес Google оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей

Ранее в понедельник мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной. Это второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление информации. Первый был в конце декабря — тогда сумма штрафа составила 7,22 миллиарда рублей, а американский IT-гигант стал первым в РФ, кто был оштрафован за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.

"При этом возможна блокировка всех сервисов, начиная с переводчика и заканчивая YouTube, "Google Диском". Но она будет малоэффективна, так как это закроет доступ простым пользователям", — разъяснил Пермяков.

Он также отметил, что через браузер Chrome будет по-прежнему поставляться открытая пользовательская информация для компании: посещенные сайты, индексы посещенных страниц.

"Российская дочка — банкрот, поэтому требование оплатить штраф бессмысленно. А головная компания не может платить (даже если бы захотела), так как санкции", — считает эксперт.

При этом первый штраф с Google был взыскан, сообщали ранее в Роскомнадзоре.