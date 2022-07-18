МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Компания Apple планирует в следующем году снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы на зарплаты в некоторых подразделениях из-за риска экономического спада, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Компания Apple Inc. планирует в следующем году снизить темпы роста числа сотрудников и расходов в некоторых подразделениях, чтобы справиться с возможным экономическим спадом", — сообщили агентству источники.

Как уточняют источники, это решение, хоть и не является политикой всей компании, обусловлено стремлением быть более осторожными в нестабильные времена.

Изменения не затронут все подразделения Apple, и компания по-прежнему планирует жесткий график запуска продуктов в 2023 году, который включает гарнитуру смешанной реальности — первую крупную новую категорию с 2015 года.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

На прошлой неделе американская компания Google сообщила о намерении замедлить наем сотрудников до конца текущего года на фоне опасений по поводу рецессии.