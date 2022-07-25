25 июля — ПРАЙМ. Американский производитель микрочипов Intel Corp заявил в понедельник, что будет производить микросхемы для тайваньской MediaTek Inc, одного из крупнейших в мире разработчиков микрочипов, сообщает рейтер. Intel хочет повысить цены на микросхемы

Это производственное соглашение стало одной наиболее важных сделок, о которых Intel объявила со времени запуска контрактного производства в начале прошлого года.

Контрактное производство предусматривает выпуск чипов, разрабатываемых другими компаниями. Ведущим игроком в данном сегменте рынка является Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), в то время как Intel выпускает преимущественно те чипы, которые разрабатывает самостоятельно.

Как отмечает экономист TechInsights по полупроводниковому сектору Дэн Хатчесон, в отрасли сомневались в том, что Intel сможет организовать контрактное производство, однако сделка с MediaTek показывает, что компания идет правильной дорогой, и что ее инвестиции, в частности, в подбор руководящих кадров, окупаются.

Intel не раскрывает финансовых подробностей сделки, а также не сообщает о том, какое количество чипов она намерена производить для MediaTek. Тем не менее в компании заявили, что первые такие продукты будут выпущены в течение следующих 18-24 месяцев с помощью более зрелого технологического процесса Intel 16, применяемого в производстве чипов для смарт-устройств.

Ранее Intel объявила, что ее контрактный бизнес подписал соглашения с Qualcomm Inc и Amazon.com.