2022-09-07T17:50:28+03:00
2022-09-07T17:50:28+03:00
2022-09-07T17:50:28+03:00
2022
https://1prime.ru/itb/20220907/838042775.html
Panasonic возобновил работу интернет-магазина в России на новой площадке
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Японский производитель электроники Panasonic возобновил работу официального интернет-магазина в России, новый сайт называется Eplaza, сообщило российское подразделение компании. В... ПРАЙМ, 07.09.2022
ит-бизнес, технологии, новости, panasonic
https://1prime.ru/images/83403/12/834031267.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83403/12/834031267.jpg
https://1prime.ru/images/83403/12/834031266.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83403/12/834031266.jpg
https://1prime.ru/images/83403/12/834031254.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83403/12/834031254.jpg
https://1prime.ru/business/20220907/838037127.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Panasonic возобновил работу официального интернет-магазина в России, новый сайт называется Eplaza, сообщило российское подразделение компании.
В марте Panasonic заявила, что прекращает торговые операции с Россией в связи с логистическими трудностями.
"Официальный интернет-магазин Panasonic снова с вами! Мы переехали на новое место под названием Eplaza.ru. Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для клиентов были сохранены все услуги и сервис, в том числе программа лояльности, быстрая доставка по всей России, официальная гарантия производителя, колл-центр.
Кроме того, была добавлена возможность купить аксессуары и запчасти для приобретенных ранее товаров Panasonic, подчеркивает компания.