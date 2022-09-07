МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Panasonic возобновил работу официального интернет-магазина в России, новый сайт называется Eplaza, сообщило российское подразделение компании. Путин призвал создавать условия для бизнеса в России

В марте Panasonic заявила, что прекращает торговые операции с Россией в связи с логистическими трудностями.

"Официальный интернет-магазин Panasonic снова с вами! Мы переехали на новое место под названием Eplaza.ru. Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для клиентов были сохранены все услуги и сервис, в том числе программа лояльности, быстрая доставка по всей России, официальная гарантия производителя, колл-центр.

Кроме того, была добавлена возможность купить аксессуары и запчасти для приобретенных ранее товаров Panasonic, подчеркивает компания.