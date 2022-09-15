ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. США в рамках нового пакета санкционных мер вводят запрет на экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября 2022 года, заявил в четверг американский минфин. США введут санкции за поддержку использования системы "Мир" за рубежом

"Министерство финансов предпринимает дополнительные действия, чтобы лишить Россию доступа к ключевым услугам со стороны компаний из США. Сегодня ведомство выносит определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или опосредованно, из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, услуг по квантовым вычислениям любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", — говорится в распространенном заявлении минфина США.

Под ограничения американского минфина также попали порядка 30 российских компаний, имеющих отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям. Среди них: "Байкал электроникс", АО "Ангстрем", "Элемент" и другие.

Запрет вступает в силу с 00.01 (07.01 по московскому времени) по восточноамериканскому времени 15 октября 2022 года.

Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.