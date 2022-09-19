МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российская метавселенная, сравнимая с западными аналогами, может появиться в 2025-2026 годах, заявил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. S&P и Moody's присвоили Meta* рейтинги на уровнях "АА-" и "А1"

"Я думаю мы это увидим в считанные годы. … 2025-2026 год, экспертная оценка", — сказал Глазков, отвечая на вопрос журналистов, когда в России появится метавселенная, сравнимая с той, что есть у Meta*.

Также после обсуждения в Совете Федерации правовых аспектов регулирования метавселенных топ-менеджер высказал мнение, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать появления в России регулирования в области метавселенных на законодательном уровне.

"Не жду таких инициатив, связанных с регулированием. Во-первых, предмет недостаточно зрелый, и, конечно, тот факт, что законодатели на это смотрят, приятно. Но что этот предмет сейчас прямо будут регулировать — нет. Гораздо актуальнее проблема создания отечественных продуктов конкурентоспособных. У нас есть перспективы в определенных нишах. К примеру, в создании виртуального офиса и офисного программного обеспечения, как у Microsoft", — отметил Глазков.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская