МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Nokia сегодня отчиталась о квартальной операционной прибыли ниже ожиданий, хотя финский производитель телекоммуникационного оборудования продолжает выигрывать от сильного спроса со стороны операторов на фоне развертывания сетей 5G-связи, сообщает агентство Рейтер. Выручка Tesla в третьем квартале достигла рекордных показателей

Сопоставимая операционная прибыль Nokia за 3-й квартал повысилась до 658 млн евро с 633 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз 10 аналитиков, составленный Refinitiv, предполагал показатель на уровне 690,6 млн евро.

Генеральный директор Пекка Лундмарк заявил, что хотя усиление макроэкономической и геополитической неопределенности может повлиять на капитальные затраты некоторых клиентов, Nokia прогнозирует рост на своих рынках в 2023 году при неизменных курсах валют.

"Учитывая наши недавние успехи с заключением новых сделок в сегменте 5G в таких регионах, как Индия, которые должны набрать обороты в 2023 году, мы полагаем, что сможем уверенно обойти рынок и приблизиться к достижению наших долгосрочных целей по марже", — добавил гендиректор.

Чистые продажи Nokia в 3-м квартале при постоянных курсах валют выросли на 6% до 6,24 млрд евро, превзойдя прогноз на уровне 6,06 млрд евро.

При этом сопоставимая операционная маржа понизилась с 11,7% до 10,5%. Как пояснила компания, улучшение прибыльности в бизнесах мобильных сетей и сетевой инфраструктуры было нивелировано влиянием сроков продления контрактов в подразделении Nokia Technologies.

Конкурент Ericsson сегодня также отчитался о более низкой, чем ожидалось, базовой прибыли за 3-й квартал.

Акции Nokia с начала года потеряли примерно 15%, тогда как бумаги Ericsson упали на 28%, а европейский телекоммуникационный сектор — на 15%.