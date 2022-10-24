МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Минцифры подписало с "Ростелекомом" контракт на 7,9 миллиарда рублей — компания предоставит вычислительные ресурсы для "Гособлака", при этом "Ростелеком" оказывает соответствующие услуги уже три года, указанная закупка — лишь расширение объема контрактов, следует из материалов госзакупок и комментария компании. СМИ: немецкий SAP пока не может уйти из России

Контракт был заключен 18 октября 2022 года, срок его исполнения назначен на 31 декабря 2024 года. Цена контракта составляет 7,926 миллиарда рублей. В качестве предмета указывается "выполнение работ… в части оказания услуг по предоставлению вычислительных ресурсов государственной единой облачной платформы"

Договор заключен в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" государственной программы РФ "Информационное общество", утвержденной в 2014 году.

"Ростелеком" и наша дочерняя компания "Ростелеком-ЦОД" по контракту с Минцифры РФ уже в течение трех лет предоставляет цифровую инфраструктуру и вычислительные мощности для "Гособлака". Данная закупка представляет собой расширение объема текущих контрактов в связи с увеличением объемов оказываемых услуг", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".

В конце 2021 года Минцифры РФ предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.

Перевод государственных систем в облачную платформу предназначен для экономии ресурсов на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе "гособлако" должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.