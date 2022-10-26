СОЧИ, 26 окт — ПРАЙМ. Спрос на сервисы "Лаборатории Касперского" в нынешнем году в два с половиной раза вырос у госсектора вырос в сравнении с прошлым годом, компания также ожидает роста выручки в этом сегменте на конец года в размере 70-80%, заявил в рамках форума "Спектр" руководитель отдела по работе с ключевыми заказчиками госсектора компании Константин Игнатьев. Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование

"В России у нас по запросам на сервисы рост порядка в два с половиной раза, если мы сравниваем с 2021 годом. Если сравнивать некоторые такие денежные показатели… то ожидаем цифр на конец года — рост порядка 70-80% роста в сравнении с прошлым годом", — заявил Игнатьев отвечая на вопрос о том, насколько вырос запрос на продукты компании в госсекторе РФ.

Также, по его словам, все 60 с небольшим офисов компании работают по всему миру.

"Они работают, мы чувствуем себя достаточно спокойно. "Потряхивает", но не так, чтобы очень. Я, конечно, отвечаю за российские продажи, но у меня есть доступ и понимание сделок, которые происходят в Европе, в Штатах, в Латинской Америке, в Азии. Крупнейшие игроки рынка — из последнего это Мюнхенский аэропорт. Они продолжают с нами работать", — отметил Игнатьев.