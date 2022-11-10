МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в первом после покупки Twitter письме сотрудникам компании сообщил об отмене удаленной работы, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронное письмо бизнесмена. Маск продал акции Tesla на четыре миллиарда долларов

Согласно разосланному сотрудникам Twitter электронному письму, удаленная работа теперь будет запрещена, а работники должны будут проводить в офисе минимум 40 часов в неделю. Исключения из этого правила будет рассматривать лично Маск.

По словам предпринимателя, причиной таких изменений стал экономический прогноз и его вероятное влияние на такие компании, как Twitter. Бизнесмен отметил, что "невозможно приукрасить это сообщение" и что "впереди сложные времена".

Он также заявил, что хочет, чтобы подписки на социальную сеть составляли половину доходов Twitter.

Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.