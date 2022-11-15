МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. России понадобятся инвестиции в размере от 400 до 500 миллиардов рублей к 2030 году для достижения промышленного суверенитета в сфере микроэлектроники, а также сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, говорится в исследовании компании стратегического консалтинга "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости.

Как отмечают специалисты, России нужно наладить сотрудничество с странами Юго-Восточной Азии для того, чтобы восполнить "столь острый дефицит" микрочипов, который присутствует на данный момент. Для этого стоит запустить простаивающие станки по базовому техпроцессу, а также дополнительно обеспечить импорт технологического оборудования, в том числе рассмотреть закупку бывшего в употреблении оборудования у производителей из вышеупомянутого региона.

"России необходимо нарастить собственное производство микрочипов для достижения промышленного суверенитета… Благодаря кооперации со странами Юго-Восточной Азии Россия сможет… к 2030 году полностью обеспечить внутренний спрос по критичной номенклатуре микрочипов. При этом инвестиции для расширения производства и субсидирования НИОКР могут составить порядка 400-500 миллиардов рублей, половина из которых — это бюджетные средства. Больше половины этого объема инвестиций должны приходиться на капитальные затраты, что позволит… в конце концов отказаться от импорта", — выяснили специалисты.

На данный момент доля России в мировом объеме производства микрочипов составляет менее 1%, отмечают аналитики. Несмотря на это, инвестиции в размере от 400 до 500 миллиарда рублей могут позволить развернуть производство "в достаточном объеме, чтобы компенсировать острый дефицит в промышленности". Авторы также исследования подчеркнули, что сейчас в стране не хватает производственных мощностей для покрытия потребностей в микрочипах даже базового уровня, изготовленных по техпроцессу в больше 90 нанометров.

"С учетом активного импортозамещения мы ожидаем, что в ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы базового и продвинутого уровней со стороны промышленности может вырасти в два раза и достигнуть 60 тысяч пластин в месяц, а к 2030 году может превысить отметку в 100-150 тысяч пластин ежемесячно", — приводятся в исследовании слова партнера компании "Яков и Партнеры" Тиграна Саакяна.

В конце февраля Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник написало, что тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — один из лидеров по изготовлению микросхем в Азиатско-Тихоокеанском регионе — прекратил поставки своей продукции в Россию. Кроме того, по сообщению СМИ, TSMC остановил производство разработанных в России процессоров марки "Эльбрус" и "Байкал".