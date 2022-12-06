МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Россиян предупредили о новом вирусе с управлением через Telegram

"Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион, и сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях", — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Основатель мессенджера отметил, что Telegram Premium все еще составляет малую часть доходов компании, но сервис неуклонно растет с каждым днем.

Также Дуров подчеркнул, что реклама, введенная в мессенджере недавно, "значительно превзошла рынок и вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности". Он отметил, что компания использовала подход к рекламе с учетом конфиденциальности. Дуров заявил, что никакие личные данные пользователей не используются для таргетинга, а реклама демонстрируется только в публичных каналах.

Премиальная подписка Telegram была запущена 19 июня. Премиальный аккаунт дает доступ к дополнительным функциям, среди которых распознавание голосовых сообщений, всегда активные видеоаватары, а также возможность отключения рекламы. Павел Дуров отмечал, что введение платных функций необходимо, поскольку иначе расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".