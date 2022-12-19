"Коммерсант": власти хотят создать подконтрольного разработчика и издателя видеоигр
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Власти России хотят создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, для чего предусмотрены три сценария развития отрасли с финансированием от 7 до 50 миллиардов долларов до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО "Цифровая экономика" (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), "центр компетенций" в лице университета "Иннополис" (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Роль последнего, по замыслу авторов проекта, возьмет на себя новая структура "Росгейм", которую учредят несколько участников рынка.
Для "Росгейма" рассматривается несколько вариантов развития. В рамках "стабилизационного сценария" предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран — разработчиков игр, он потребует 7 миллиардов долларов до 2030 года. На "амбициозный сценарий" (предусматривает "отраслевой прорыв", суть которого не раскрывается) нужно 20 миллиардов.
А самый масштабный "лидерский сценарий" (потребует 50 миллиардов долларов) предполагает, что игровые студии в РФ к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве "инструмента мягкой силы". Уточняется также, что правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта "Игровая индустрия будущего", в котором ответственным руководителем станет замглавы Минцифры Максим Паршин, а куратором — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В аппарате Чернышенко "Коммерсанту" сообщили, что Минцифры поручено "проработать эти вопросы до 20 февраля". В министерстве подтвердили, что возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы. Там уточнили, что форматы, варианты и источники финансирования прорабатываются, а с наибольшей вероятностью будут предложены внебюджетные механизмы.
Цели реализации этих мер изложены в отдельном документе, подготовленном Агентством развития компьютерного и иных видов спорта. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 "AAA-игр" (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей на каждый) и 40 "AA-игр" (проекты с бюджетом до 1,6 миллиарда рублей.) для компьютеров и консолей. При этом отечественные предприятия выпустят к 2030 году две новые игровые консоли (сейчас на рынке наиболее популярны Xbox американской Microsoft и Playstation японской Sony).
https://1prime.ru/itb/20221219/839222102.html