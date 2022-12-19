МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Власти России хотят создать подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр, для чего предусмотрены три сценария развития отрасли с финансированием от 7 до 50 миллиардов долларов до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. МТС запустил облачную платформу аренды компьютера для запуска "тяжелых" игр

Издание отмечает, что власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО "Цифровая экономика" (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), "центр компетенций" в лице университета "Иннополис" (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Роль последнего, по замыслу авторов проекта, возьмет на себя новая структура "Росгейм", которую учредят несколько участников рынка.

Для "Росгейма" рассматривается несколько вариантов развития. В рамках "стабилизационного сценария" предполагается восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран — разработчиков игр, он потребует 7 миллиардов долларов до 2030 года. На "амбициозный сценарий" (предусматривает "отраслевой прорыв", суть которого не раскрывается) нужно 20 миллиардов.

А самый масштабный "лидерский сценарий" (потребует 50 миллиардов долларов) предполагает, что игровые студии в РФ к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве "инструмента мягкой силы". Уточняется также, что правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта "Игровая индустрия будущего", в котором ответственным руководителем станет замглавы Минцифры Максим Паршин, а куратором — вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Минцифры выступило против запрета на удаленную работу IT-специалистов

В аппарате Чернышенко "Коммерсанту" сообщили, что Минцифры поручено "проработать эти вопросы до 20 февраля". В министерстве подтвердили, что возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы. Там уточнили, что форматы, варианты и источники финансирования прорабатываются, а с наибольшей вероятностью будут предложены внебюджетные механизмы.

Цели реализации этих мер изложены в отдельном документе, подготовленном Агентством развития компьютерного и иных видов спорта. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 "AAA-игр" (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей на каждый) и 40 "AA-игр" (проекты с бюджетом до 1,6 миллиарда рублей.) для компьютеров и консолей. При этом отечественные предприятия выпустят к 2030 году две новые игровые консоли (сейчас на рынке наиболее популярны Xbox американской Microsoft и Playstation японской Sony).