МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Работающая в сфере кибербезопасности Positive Technologies ожидает объем "отгрузки" по итогам 2022 года в диапазоне 14-14,8 миллиарда рублей после 7,8 миллиарда годом ранее, сообщила компания.

Показатель "отгрузки" характеризует продажи решений по кибербезопасности и учитывает всю сумму сделки, включая НДС. Отмечается, что в рамках принятой в компании учетной политики показатель "отгрузки", относящийся к управленческой отчетности, будет уточнен: итоговый результат 2022 года будет включать только те "отгрузки", которые будут фактически оплачены до конца первого квартала 2023 года.

"Исходя из текущих данных, диапазон по показателю "отгрузки" (ранее – "продажи") в 2022 году составит 14-14,8 миллиарда рублей, менеджмент компании ожидает итоговый объем на уровне 14,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году объем продаж компании составил 7,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"Традиционно конец года для нашего бизнеса является сильным с точки зрения финансовых показателей, и четвертый квартал вносит наиболее существенный вклад в итоговый результат. По итогам 9 месяцев 2022 года объем продаж составлял 6,6 млрд рублей, а значит, в этом году доля четвертого квартала в общем финансовом результате составит более 50%", — сообщили в пресс-службе компании.

Итоговые данные Positive Technologies представит инвесторам в марте 2023 года.

Выручка Positive Technologies по МСФО за девять месяцев 2022 года выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 7 миллиардов рублей, а чистая прибыль увеличилась в 32 раза, до 2,1 миллиарда рублей,