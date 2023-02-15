МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана россиян — они стали чаще использовать Telegram, рассказала в эфире радио Sputnik координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. ЦБ составил портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка

По ее словам, мошенничество в Telegram – новый тренд, который будет развиваться, тогда как в иных видах мошенничества может наступить затишье. "Например, люди уже научились распознавать телефонные звонки злоумышленников. Telegram – это малоосвоенная мошенниками территория, думаю, тут будут появляться новые схемы и способы выцыганить персональные данные, контакты и доступ к финансовым счетам граждан", – отметила эксперт.

Лазарева рассказала, к чему чаще всего прибегают в Telegram преступники.

"Злоумышленники пересылают вредоносное ПО, которое поглощает персональные данные для доступа к Telegram-каналу, причем делают это весьма безобидным способом: в виде социального посыла, например, просят проголосовать за ребенка в каком-нибудь конкурсе по ссылке. Если вы перейдете по такой ссылке, по сути, вы можете потерять свой Telegram-канал. Многие люди используют этот мессенджер как личный блог, там много контактов, многие обмениваются там документами, конфиденциальной информацией. Получив доступ к Telegram-каналу, злоумышленники могут завладеть данными, относящимися к другим важным аккаунтам человека, за этим могут последовать финансовые потери", – отметила Лазарева.

По ее словам, нужно с осторожностью относиться к любым сообщениям, обещающим сверхъестественную выгоду либо вызывающим чрезмерное умиление.

"Нужно блокировать все незнакомые контакты, не реагировать на рекламу, не переходить по подозрительным ссылкам, тем более не вводить данные и не устанавливать ничего на телефон. Можно рассортировать чаты по папкам, сделать двухфакторную аутентификацию. Даже если знакомый человек пишет что-то подозрительное, нужно отнестись к этому осмотрительно, лучше позвонить и спросить, точно ли это он. Нужно привыкать к тому, что могут появляться новые уловки. Если что-то вызывает сомнение, чрезмерное умиление или сулит сверхъестественную выгоду, надо насторожиться", – сказала Лазарева.