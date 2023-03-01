МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) в России с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей с 1 марта может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо. РКН получил право накладывать ограничения на трансграничную передачу данных

При этом владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. Под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющих уставный капитал данного юрлица. Соответствующий закон в конце декабря прошлого года подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, теперь сервис должен установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами".

Реестр классифайдов на территории России должен будет вести Роскомнадзор, для чего ведомство будет проводить мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.

Сейчас в России на рынке классифайдов представлены в том числе такие крупные игроки, как "Авито", "Юла" и "Яндекс.Маркет".