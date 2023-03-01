Иностранцы не смогут владеть крупными интернет-сервисами объявлений
Иностранцы теперь не могут владеть крупными интернет-сервисами объявлений в России
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Владельцем интернет-сервисов размещения объявлений (классифайдов) в России с суточной аудиторией свыше 100 тысяч пользователей с 1 марта может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другой страны, или российское юрлицо.
При этом владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. Под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющих уставный капитал данного юрлица. Соответствующий закон в конце декабря прошлого года подписал президент России Владимир Путин.
Кроме того, теперь сервис должен установить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами".
Реестр классифайдов на территории России должен будет вести Роскомнадзор, для чего ведомство будет проводить мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.
Сейчас в России на рынке классифайдов представлены в том числе такие крупные игроки, как "Авито", "Юла" и "Яндекс.Маркет".
https://1prime.ru/itb/20230301/839938241.html
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