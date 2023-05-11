МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Илон Маск, владелец Twitter, накануне анонсировавший запуск шифрования личных сообщений в соцсети, сообщил о запуске ранней, пробной версии такого шифрования. Twitter снял ограничения с аккаунта Медведева

"Только что запущена ранняя версия зашифрованных личных сообщений. Попробуйте ее, но пока не доверяйте ей", — написал он в своем аккаунте там.

Ранее, в среду, Маск объявил, что Twitter в скором времени добавит функцию видео- и аудиозвонков, а также о добавлении сквозное шифрование личных сообщений, при этом не уточнив, будут ли шифроваться и звонки.

В ноябре издание Verge писало, что что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. Издание также отмечало, что Маск намерен внедрить шифрование в качестве главного приоритета платформы.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.