МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский магазин приложений для Android RuStore ввел возможность монетизации для разработчиков-физических лиц — теперь они могут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также за счет размещения платных приложений, рассказали в пресс-службе VK. Apple представил гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

"Официальный магазин приложений для Android открыл платежные инструменты для российских разработчиков-физических лиц. Они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения", — говорится в сообщении.

Подключить монетизацию пользователь может через консоль разработчика. Система автоматически проверяет, зарегистрирован ли он в качестве самозанятого. При этом, если разработчик не зарегистрирован в ФНС, он может сделать это сразу через консоль.

Условия по использованию инструментов монетизации одинаковы как для юридических лиц, так и для самозанятых граждан. Выплаты проходят через B2B-сервис VK Pay Самозанятые, минимальный порог для выплаты составляет 5000 рублей.

"Больше половины разработчиков, зарегистрированных в сторе, — это физические лица. Теперь у них появилась возможность зарабатывать с RuStore наравне с юридическими лицами и развивать свое дело. Достаточно зарегистрироваться в статусе самозанятого — сделать это можно сразу же через консоль, процесс займет несколько минут. Публикация приложений остается бесплатной и доступной любому", — прокомментировал операционный директор RuStore Илья Сверчков.

В RuStore действует программа поддержки для самозанятых разработчиков. Комиссия с пользовательских платежей составляет от 0,9 до 3,35% (в зависимости от способа оплаты покупки) на оборот до одного миллиона рублей с каждого продукта до конца года.