МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services, в перечень компаний, подлежащих "приземлению", говорится в сообщении ведомства. Глава Минцифры назвал критерий признания IT-разработчика системно значимым

"Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению": Hetzner Online GmbH (hetzner.com); Network Solutions, LLC (networksolutions.com). WPEngine, Inc. (wpengine.com); HostGator.com, LLC (hostgator.com); Ionos Inc. (ionos.com); DreamHost, LLC (dreamhost.com); FastComet, Inc. (fastcomet.com); Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com); GoDaddy.com LLC (godaddy.com); Bluehost Inc. (bluehost.com); Kamatera Inc. (kamatera.com); DigitalOcean, LLC (digitalocean.com)", — говорится в сообщении.

Включение в перечень лиц, подлежащих "приземлению", накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала, представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти.

В ноябре 2021 года РКН опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ.