Threads* набрала 100 миллионов пользователей за пять дней
Quiver Quantitative: число пользователей Threads* достигло 100 миллионов за пять дней
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Социальную сеть Threads*, запущенную американской корпорацией Meta*, за пять дней скачали 10 миллионов пользователей, сообщает сервис Quiver Quantitative.
По данным сервиса, на следующий день после запуска программы показатель составил десять миллионов, три дня назад — 60 миллионов, два дня назад — 83 миллиона, а 24 часа назад — 93 миллиона.
Сервис текстовых сообщений Threads* запустила в четверг принадлежащая Марку Цекурбергу компания Meta*. Соцсеть предназначена для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Отмечается, что сервис стал доступен для вскачивания в app Store с 6 июля.
Threads* призвана потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/itb/20230710/841041132.html
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