МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Социальную сеть Threads*, запущенную американской корпорацией Meta*, за пять дней скачали 10 миллионов пользователей, сообщает сервис Quiver Quantitative. Маск с иронией высказался о жене Цукерберга

По данным сервиса, на следующий день после запуска программы показатель составил десять миллионов, три дня назад — 60 миллионов, два дня назад — 83 миллиона, а 24 часа назад — 93 миллиона.

Сервис текстовых сообщений Threads* запустила в четверг принадлежащая Марку Цекурбергу компания Meta*. Соцсеть предназначена для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Отмечается, что сервис стал доступен для вскачивания в app Store с 6 июля.

Threads* призвана потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская