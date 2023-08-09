МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Google внедряет встроенный перевод писем в мобильном приложении Gmail, ранее эта функция была доступна только в веб-версии почтового сервиса, говорится в сообщении компании. Google Play удалил приложения попавших под санкции США российских банков

"С сегодняшнего дня мы рады объявить об интеграции встроенного перевода в мобильное приложение Gmail, что позволит вам легко общаться на разных языках", — сказано в сообщении.

Чтобы перевести сообщение с мобильного телефона прямо в приложении, нужно нажать кнопку "Перевести" в верхней части письма и выбрать нужный язык из более чем 100 доступных. "Эта востребованная функция поможет пользователям читать и понимать разговор на любом языке", — отметили в компании.

Функция внедряется постепенно. Так, для пользователей Android она доступна с 8 августа, а пользователи iOS смогут пользоваться переводом писем в приложении с 21 августа.