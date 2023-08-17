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Почти половина американцев поддерживают запрет TikTok в США
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Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией... ПРАЙМ, 17.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, tiktok, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.
По данным опроса, 47% респондентов заявили, что в некоторой степени поддерживают "запрет на использование в США приложения TikTok", а 36% выступили против.
Как отмечается, опрос также выявил глубокую обеспокоенность американцев глобальным влиянием Китая в период, когда "американо-китайские отношения упали до самой низкой точки".
Уточняется, что опрос проводился среди 1005 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно 4 процентных пункта.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.