МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Почти половина американцев поддерживают запрет принадлежащего Китаю приложения TikTok в США, следует из результатов опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos. TikTok запустит в США онлайн-бизнес по продаже китайских товаров, пишут СМИ

По данным опроса, 47% респондентов заявили, что в некоторой степени поддерживают "запрет на использование в США приложения TikTok", а 36% выступили против.

Как отмечается, опрос также выявил глубокую обеспокоенность американцев глобальным влиянием Китая в период, когда "американо-китайские отношения упали до самой низкой точки".

Уточняется, что опрос проводился среди 1005 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно 4 процентных пункта.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. По словам главы TikTok Чжоу Шоуцзы, в США пользователями соцсети являются более 100 миллионов человек.