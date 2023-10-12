МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Google первой из иностранных компаний грозит второй штраф за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, мировой судья судебного участка Таганского района Москвы рассмотрит соответствующий протокол 16 октября, сообщили РИА Новости в суде. В США начался суд над Google

"Рассмотрение протокола об административном правонарушении, составленном по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ в отношении компании Google LLC, назначено на 16 октября", — сказала собеседница агентства.

Google уже штрафовали по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ (повторный отказ в локализации персональных данных на территории РФ) летом 2022 года — на 15 миллионов рублей.

Также в понедельник будут рассмотрены аналогичные протоколы в отношении сервиса по размещению объявлений для поиска работы Freelancer International и Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest). Максимальный штраф — 18 миллионов рублей.

Кроме того, будут рассмотрены четыре протокола по части 8 статьи 13.11 КоАП за первичный отказ локализовать персональные данные россиян — на компанию Agoda (сервис бронирования отелей), MyHeritage Ltd. (сервис по составлению семейного древа), Molchanovs Pte Ltd (производитель снаряжения для дайвинга) и разработчика программ Proxima Beta. Им грозит штраф до шести миллионов рублей.

А на 9 ноября намечено рассмотрение ещё пяти протоколов за отказ в локализации персональных данных, как первично, так и вторично, в отношении Airbnb, Spotify, криптовалютной биржи Coinbase Ireland Limited, спортивной федерации по дайвингу AIDA International и логистической компании United Parcel Service.