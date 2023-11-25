ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после высказывания бизнесмена о евреях, сообщает New York Times. Илон Маск отреагировал на отказ кинокомпаний размещать рекламу в X

"Соцсеть Х может потерять до 75 миллионов на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней", — говорится в сообщении.

Газета ссылается на внутренний документ компании, в котором говорится, что приостановить сотрудничество могут до 200 компаний. По данным отдела продаж соцсети, если рекламодатели не вернутся, то потери к концу года могут составить указанную сумму, говорится в сообщении.

Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.