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Соцсеть X может потерять 75 миллионов долларов из-за слов Маска, пишут СМИ
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Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после высказывания... ПРАЙМ, 25.11.2023
ит-бизнес, технологии, новости, сша, илон маск, соцсеть x
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после высказывания бизнесмена о евреях, сообщает New York Times.
"Соцсеть Х может потерять до 75 миллионов на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней", — говорится в сообщении.
Газета ссылается на внутренний документ компании, в котором говорится, что приостановить сотрудничество могут до 200 компаний. По данным отдела продаж соцсети, если рекламодатели не вернутся, то потери к концу года могут составить указанную сумму, говорится в сообщении.
Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.