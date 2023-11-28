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Россиянам рассказали, как избежать потери данных в облачном хранилище
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Чтобы содержимое облачного хранилища было в безопасности, разумно дублировать данные, посоветовал в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики... ПРАЙМ, 28.11.2023
ит-бизнес, технологии, новости, облачные хранилища
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чтобы содержимое облачного хранилища было в безопасности, разумно дублировать данные, посоветовал в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Ранее у пользователей Google Диск пропали файлы. Google сейчас изучает проблему и советует пострадавшим пользователям пока не вносить изменения в свои аккаунты.
По словам Клименко, следует использовать несколько облачных хранилищ и задействовать приложение для синхронизации. При этом хранилище на физическом носителе рано или поздно сдает.
"Поэтому советую положить данные на два-три сервиса и больше об этом не беспокоиться", — подчеркнул Клименко.