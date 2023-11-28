МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чтобы содержимое облачного хранилища было в безопасности, разумно дублировать данные, посоветовал в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Клименко высказал мнение, нужно ли всем по совету сенатора сменить пароли

Ранее у пользователей Google Диск пропали файлы. Google сейчас изучает проблему и советует пострадавшим пользователям пока не вносить изменения в свои аккаунты.

По словам Клименко, следует использовать несколько облачных хранилищ и задействовать приложение для синхронизации. При этом хранилище на физическом носителе рано или поздно сдает.

"Поэтому советую положить данные на два-три сервиса и больше об этом не беспокоиться", — подчеркнул Клименко.