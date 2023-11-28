ПЕКИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. Учатся у русских. Китай придумал противоядие от санкций Запада

Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии.

"Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", — говорится в сообщении.