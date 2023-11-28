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Китай представил процессор собственного производства нового поколения
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Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал,... ПРАЙМ, 28.11.2023
ит-бизнес, наука, технологии, новости, китай, микроэлектроника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 28 ноя — ПРАЙМ. Китай во вторник представил компьютерный процессор собственного производства нового поколения Loongson 3A6000, передает Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, процессор Loongson 3A6000 использует систему команд и архитектуру, независимо разработанную в Китае, и не зависит от использования какой-либо иностранной лицензированной технологии.
"Презентация (процессора) демонстрирует, что независимо разрабатываемые КНР центральные процессоры достигли новой высоты с точки зрения автономной управляемости и характеристик, производительность достигла уровня ведущих международных продуктов", — говорится в сообщении.