МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман был уволен из компании из-за жалоб сотрудников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Эксперт назвал фактор, при котором ИИ может стать опасным

По информации издания, осенью несколько высокопоставленных сотрудников компании обратились к совету директоров OpenAI с жалобами на Альтмана, говоря о том, что он применял психологическое насилие, а также вносил хаос и замедлял темпы развития стартапа. По словам источников, Альтмана также обвиняли в том, что он якобы настраивал работников друг против друга.

"Жалобы на предполагаемое поведение Альтмана, о которых ранее не сообщалось, стали основным фактором, повлиявшим на внезапное решение совета директоров уволить Альтмана 17 ноября", — пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники OpenAI обеспокоены тем, что до сих неизвестна причина увольнения Альтмана, ранее уже восстановленного в должности, однако ситуация не связана с проблемами безопасности в области новых технологий.

Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно ранее в ноябре. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.