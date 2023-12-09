МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Проблема коррупции сейчас в основном стоит в сфере IT, ЖКХ и госзакупки, решить ее поможет реальная антикоррупционная экспертиза, заявил РИА Новости председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. IT-компаниям напомнили о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны

Международный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря.

"Я могу сказать так, в IT растет уровень коррупциогенности, в ЖКХ так и остается, дальше, конечно, государственная закупка в сфере оборонки… Риск увеличивается в зависимости от количества денег, которые туда выделяются. Но, по своей сути, основная проблема сейчас в сфере IT", — ответил Кабанов РИА Новости на вопрос о том, на какие сферы нужно обратить особое внимание в контексте коррупции.

Кроме того, член СПЧ отметил, что создание реальной, а не формальной антикоррупционной экспертизы станет мерой преодоления коррупции.

"Самое главное, мы до сих пор не реализовали такую важную задачу, как реальная антикоррупционная экспертиза. Она есть, но она формальная, а мы должны сделать ее реальной. В каждой экспертизе должно производиться построение модели коррупционной практики, выявление возможной коррупционной практики", — подытожил Кабанов.