ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Совет по надзору за финансовой стабильностью правительства США включил использование искусственного интеллекта в перечень возможных рисков для финансовой системы, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Путин успокоил девочку насчет ИИ

"Совет определенно назвал использование искусственного интеллекта в финансовых услугах уязвимостью финансовой системы", — сообщила глава американского минфина на открытии заседания совета.

Йеллен подчеркнула, что поскольку финансовые организации продолжают применять инновационные технологии, внедрение искусственного интеллекта также может ускориться, и добавила, что совет будет играть роль в области контроля за использованием технологий искусственного интеллекта, наблюдая за развитием данной технологии и реагируя на возникающие риски.

"Поддержка ответственных инноваций в этой области может позволить финансовой системе получить такие преимущества, как повышенная эффективность, но есть также существующие принципы и правила управления рисками, которые следует применять", — отметила она.

Помимо вопросов искусственного интеллекта Йеллен также указала на внимание совета к укреплению кибер-безопасности финансовой системы США, которая требует постоянной оценки уязвимостей и обмена информацией между американским правительством и частными иностранными компаниями.