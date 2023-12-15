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США включили ИИ в перечень рисков для финансовой системы, заявила Йеллен
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Совет по надзору за финансовой стабильностью правительства США включил использование искусственного интеллекта в перечень возможных рисков для финансовой системы, заявила министр... ПРАЙМ, 15.12.2023
макроэкономика, ит-бизнес, экономика, технологии, новости, джанет йеллен, сша, искусственный интеллект
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 15 дек — ПРАЙМ. Совет по надзору за финансовой стабильностью правительства США включил использование искусственного интеллекта в перечень возможных рисков для финансовой системы, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Совет определенно назвал использование искусственного интеллекта в финансовых услугах уязвимостью финансовой системы", — сообщила глава американского минфина на открытии заседания совета.
Йеллен подчеркнула, что поскольку финансовые организации продолжают применять инновационные технологии, внедрение искусственного интеллекта также может ускориться, и добавила, что совет будет играть роль в области контроля за использованием технологий искусственного интеллекта, наблюдая за развитием данной технологии и реагируя на возникающие риски.
"Поддержка ответственных инноваций в этой области может позволить финансовой системе получить такие преимущества, как повышенная эффективность, но есть также существующие принципы и правила управления рисками, которые следует применять", — отметила она.
Помимо вопросов искусственного интеллекта Йеллен также указала на внимание совета к укреплению кибер-безопасности финансовой системы США, которая требует постоянной оценки уязвимостей и обмена информацией между американским правительством и частными иностранными компаниями.