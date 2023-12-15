МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мать бизнесмена Илона Маска Мэй Маск заявила, что президент США Джо Байден стремится остановить ее сына, стремящегося сделать мир лучше. Маск выразил симпатию Путину

Она отреагировала на высказывание члена Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра, что Байден, по собственному выражению, намерен использовать "много способов", чтобы "следить" за Маском. Речь идет, по словам Карра, о таких учреждениях, как Минюст, Федеральное управление гражданской авиации, Окружного суда Нью-Йорка — и к этому списку присоединится также FCC.

"Я мать Илона Маска. Его цель – сделать этот мир лучше. Президент США хочет остановить его. Ты хоть представляешь, в какой я ярости?— написала Мэй Маск в своем микроблоге в соцсети X.

По ее словам, люди в других странах гордятся Илоном Маском и не понимают мотивов президента США.

"Подскажите, пожалуйста, как мне им ответить", — заключила Мэй Маск.