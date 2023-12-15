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"Я в ярости". Мать Илона Маска возмутилась из-за намерений Байдена
ИТ-бизнес
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Мать бизнесмена Илона Маска Мэй Маск заявила, что президент США Джо Байден стремится остановить ее сына, стремящегося сделать мир лучше. Она отреагировала на высказывание члена... ПРАЙМ, 15.12.2023
телеком, ит-бизнес, технологии, новости, сша, илон маск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мать бизнесмена Илона Маска Мэй Маск заявила, что президент США Джо Байден стремится остановить ее сына, стремящегося сделать мир лучше.
Она отреагировала на высказывание члена Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра, что Байден, по собственному выражению, намерен использовать "много способов", чтобы "следить" за Маском. Речь идет, по словам Карра, о таких учреждениях, как Минюст, Федеральное управление гражданской авиации, Окружного суда Нью-Йорка — и к этому списку присоединится также FCC.
"Я мать Илона Маска. Его цель – сделать этот мир лучше. Президент США хочет остановить его. Ты хоть представляешь, в какой я ярости?— написала Мэй Маск в своем микроблоге в соцсети X.
По ее словам, люди в других странах гордятся Илоном Маском и не понимают мотивов президента США.
"Подскажите, пожалуйста, как мне им ответить", — заключила Мэй Маск.